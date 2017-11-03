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Зростання ВВП в 3-му кварталі становило 2% - НБУ

П'ятниця, 3 листопада 2017, 14:20

Національний банк заявляє, що в 3-му кварталі 2017 року зростання української економіки становило 2%.

Про це повідомляється в жовтневому інфляційному звіті НБУ.

Як наголошується, в 3-му кварталі продовжилося зростання інвестицій і приватного споживання.

"У промисловості показники випуску залишалися близькими до минулорічних", - відзначають в Нацбанку.

Загалом, оцінка зростання реального ВВП в 3-му кварталі була підвищена в порівнянні з попереднім прогнозом (до близько 2% г/г).

НБУ очікує, що в 2017 році економічне зростання буде близьким до минулорічного - 2,2%, а в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.

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ВВП НБУ
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