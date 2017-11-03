Зростання ВВП в 3-му кварталі становило 2% - НБУ
Національний банк заявляє, що в 3-му кварталі 2017 року зростання української економіки становило 2%.
Про це повідомляється в жовтневому інфляційному звіті НБУ.
Як наголошується, в 3-му кварталі продовжилося зростання інвестицій і приватного споживання.
"У промисловості показники випуску залишалися близькими до минулорічних", - відзначають в Нацбанку.
Загалом, оцінка зростання реального ВВП в 3-му кварталі була підвищена в порівнянні з попереднім прогнозом (до близько 2% г/г).
НБУ очікує, що в 2017 році економічне зростання буде близьким до минулорічного - 2,2%, а в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.
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