Прощайте, черги і "коридорна" корупція! Як одна IT-система змінить Україну

В Україні запрацювала IT-система, яка може вирішити проблему черг до чиновників, позбавить країну від "коридорної" корупції і втричі знизить кількість довідок. (Рос.)

"Украина получила в свое распоряжение электронную систему, которая способна фундаментально изменить жизнь всей страны. 98% госуслуг через интернет, выборы онлайн и 0% коррупции в госуслугах — так сегодня живет Эстония благодаря этой системе.

Система называется X-Road — это эстонская разработка. Главная ее ценность в том, что она обеспечивает обмен данными между электронными государственными реестрами различных госорганов в режиме реального времени. Система внедрена в том или ином виде в 60 странах мира.

Эстония передала X-Road Госагентству по вопросам электронного правительства 27 октября. После интернет-опроса 2 ноября Госагентство присвоило украинской версии X-Road название "Трембита".

ЭП накануне поговорила с командой, которая занимается внедрением системы в Украине.

КАК "ТРЕМБИТА" ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ СТРАНЫ

Заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб

"Эта система — ключ к проведению глобального реинжиниринга всех административных процессов страны и де-факто государства. Система станет главным инструментом реформ во многих сферах жизни.

Сегодня в государстве существуют тысячи административных процессов. Взаимодействие органов власти между собой, с гражданами, бизнесом. Большинство таких процессов неэффективны. Они зарегулированы, в основном бумажные, требуют много ресурсов и вызывают неудобства у граждан.

Система позволит заменить старые неэффективные процессы новыми, качественными процессами, которые будут базироваться на IТ".

ПРИМЕР РЕИНЖИНИРИНГА

"Раньше для оформления помощи при рождении ребенка семья подавала в Министерство социальной политики пакет документов. В пакете документов было свидетельство о рождении ребенка. Данные свидетельства о рождении ребенка хранит Министерство юстиции. Минсоцполитики должно самостоятельно получать эти данные у Минюста, и не требовать копию свидетельства у граждан.

Но было наоборот. Это создавало неудобство для граждан и приводило к злоупотреблениям со стороны сотрудников Минсоцполитики. Есть примеры, когда их ловили на выдачи огромного количества помощи по поддельным копиям свидетельства.На внедрение электронной услуги оформления помощи при рождении ребенка ушло 7 месяцев. В территориальных отделениях минсоцполитики заявитель только указывает номер свидетельства. Происходит автоматический запрос из Минсоцполитики в электронный реестр Минюста. Информация мгновенно проверяется и на этом основании назначается выплата.

Теперь оформить помощь на ребенка можно онлайн. Процесс занимает 1 рабочий день вместо 10. Услуга стала намного удобнее для граждан, а злоупотребления стали невозможны". Алексей Выскуб

98% ГОСУСЛУГ МОГУТ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН

Представитель Академии электронного управления Эстонии, руководитель международного проекта EGOV4UKRAINE Мари Педак

"В Эстонии X-Road работает 16 лет, начиная с 2001 года. Сегодня 98% всех услуг государство предоставляет гражданам и бизнесу в электронном виде. Но у людей есть выбор. Они могут подать документы и в бумажной форме.

Благодаря системе, Эстония стала первой в мире страной, где существует интернет-голосование. Гражданин Эстонии может голосовать по интернету из любой точки мира. Эту возможность использует примерно 30% населения.

Мы думали, что этой возможностью будут пользоваться молодые люди. Однако оказалось наоборот. По интернету голосует старшее поколение. А молодым людям интересно прийти на избирательные участки и посмотреть, что там происходит".

СИСТЕМА ПОКАЖЕТ ЧЕЛОВЕКУ КТО, КОГДА И ПОЧЕМУ ПОЛУЧИЛ ЕГО ДАННЫЕ

"У нас все мои персональные данные содержит только реестр населения. Все госорганы обязаны брать мои персональные данные только из этого реестра. Взять эти данные может только тот, у кого есть полномочия. Когда кто-то берет мои данные из реестра, остается след. Если этот человек не имел оснований просматривать мои персональные данные, он будет уволен с госслужбы.

В 2015 году в Эстонии полицейский с опытом работы 12 лет просмотрел персональные данные человека, не имея на то оснований. Он был сразу уволен". Мари Педак

"Когда мы начали работать с е-госреестрами, к нам начали обращаться многие органы власти. НАЗК, НАБУ, другие говорили: "Нам для проверки деклараций, для нашей работы нужны данные из реестров".

Их подход был такой: мы (Госагентство, ЭП) приносим им жесткий диск с е-госреестрами, а они их себе переписывают. МВД хотело выгружать себе данные демографического реестра, чтобы их "анализировать". МДВ даже пыталось принять для этого специальные нормативные документы.

Мы провели очень много семинаров, на которых объясняли, что такое точечный запрос. Что это запрос на основании конкретного факта, на основании полномочий. Если человек обратился к вам за субсидией, вы имеете право уточнить только определенную информацию и только по этому человеку. Этот запрос привязан к конкретному делу, конкретному запросу человека.

И что самое главное — эта система фиксирует кто, когда и какую информацию запрашивал о человеке. Система не хранит саму информацию, она фиксируется только запрос" Алексей Выскуб.

В УКРАИНЕ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН

"В Украине не существует системы защиты персональных данных. В Эстонии работает Инспекция по защите персональных данных. Инспекция независима от правительства. Она наделена особыми полномочиями. Сотрудники инспекции имеют право проверять все органы государственной власти на предмет соблюдения правил защиты персональных данных.

Если персональные данные уже хранятся в одном реестре, госорган не имеет права их затребовать у гражданина. Госорган также не имеет права создавать реестры с данными, которые уже хранятся в других реестрах. Инспекция за этим строго следит". Мари Педак

ХАОС В ГОСРЕЕСТРАХ БУДЕТ, ПОКА НЕ ПРИМУТ ЗАКОН

"Наши реестры долгие годы накапливали дублирующие данные. Например, реестр актов гражданского состояния (рождение ребенка, брак, смерть) и демографический реестр по структуре дублируют друг друга на 80%. Что с такими реестрами делать? Закрыть поля с данными, которые не относятся к компетенции госоргана ведущего реестр.

Как это быстро сделать? Мы пока пошли путем закона. У нас подготовлен законопроект на базе литовского закона. Он прошел обсуждение в парламентском комитете, с бизнесом, с общественностью.

Без этого закона мы не наведем порядок в реестрах по всей стране. Сейчас мы отрабатываем реестры точечно. Но никто не мешает госорганам создавать новые реестры. Я, например, не могу прийти в Центральную избирательную комиссию и спросить у них, зачем они собирают такие данные.

По закону мы сможем очистить дублирование. Сегодня у вас в реестре 40 полей, а вы должны ввести 16 полей. Это поле получаете в демографическом реестре, это поле — в реестре актов гражданского состояния.

Мы рассчитываем, что законопроект будет внесен в парламент группой депутатов в конце осени этого года". Алексей Выскуб

СКОЛЬКО СТОИТ СИСТЕМА

"Покупку и внедрение системы взаимодействия реестров финансируют три донора: Европейский Союз через программу U-LEAD, Швеция через Шведское бюро международного развития, правительство Эстонии через Министерство иностранных дел Эстонии.

Проект называется EGOV4UKRAINE. Его стоимость — 1,5 млн евро. Доноры финансируют проект в рамках международной технической помощи. Это не кредит". Мари Педак

ПРАВА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ

"Согласно постановлению Кабинета Министров №606 от 8 сентября 2016 года, права на украинскую конфигурацию системы будут принадлежать Госагентству. Администратором системы Госагентство определит одно из госпредприятий.

Госагентство получило исключительную имущественную лицензию на право использования продукта на территории Украины для всех госорганов. Лицензия предусматривает право подключения к системе внешних контрагентов на запрос информации, например, банки, бизнес. Но не в коммерческих целях.

Оценить затраты на содержание системы в год пока тяжело. В отличие от подобных корпоративных классических шин, здесь центральный компонент минимален, потому что через него не проходит обмен. Сейчас я не готов назвать конкретные цифры, потому что они на стадии изучения". Алексей Выскуб

"У нас обслуживание центрального компонента X-Road непосредственно занимаются только 3 человека в составе госоргана". Мари Педак

КОГДА И ЧТО ЗАРАБОТАЕТ

"Постановление КМУ №606 определило 20 базовых реестров для взаимного подключения. Сейчас у нас на согласовании со всеми центральными органами власти новый проект постановления Кабинета Министров. Он утверждает конкретные сроки подключения каждого реестра.

Сейчас у нас в работе 16 базовых реестров. С ними можно настраивать очень много взаимодействий, потому что в зависимости от услуги запрашивается разная информация. Пик у нас будет в 2018 году. Но до конца этого года мы рассчитываем настроить какую-то часть взаимодействий". Алексей Выскуб

Перечень приоритетных государственных электронных информационных ресурсов для внедрения электронного взаимодействия (постановление № 606)