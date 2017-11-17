OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про авто на "бляхах", житло для військових, дороги, керівництво НБУ.

Про дороги. Міністерство інфраструктури запланувало на 2018 рік почати три проекти реконструкції 232 кілометрів доріг, які передбачають цементобетонне покриття.

Про арешт рахунків. Міністерство юстиції перейматиме досвід Хорватії у запровадженні системи електронних арештів банківських рахунків.

Про керівництво НБУ. Серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Лавренчука.

Про авіакомпанії. Естонська національна авіакомпанія Nordica планує літати з Таллінна в аеропорт Івано-Франківськ.

"Про скандальну "Трейд Коммодіті". Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з компанії "Трейд Коммодіті".

Про житло для військових. Китайський національний генпідрядник став переможцем конкурсу Державної іпотечної установи на залучення позики для фінансування проекту із забезпечення житлом.

Про безробіття. В Україні у жовтні рівень безробіття в порівнянні з попереднім місяцем знизився і становив 1,1%.

Про авто на "бляхах". Міністр внутрішніх справ вважає за необхідне забезпечити швидке врегулювання проблеми з автомобілями з європейською реєстрацією, які тривалий час знаходяться в Україні.

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