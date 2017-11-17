В МІУ розповіли, на яких трасах почнуть заміняти асфальт на цементобетон

Міністерство інфраструктури запланувало на 2018 рік почати три проекти реконструкції 232 кілометрів доріг, які передбачають цементобетонне покриття.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", йшлося на засіданні транспортного комітету Верховної Ради.

Загальна вартість робіт становитиме приблизно 8 млрд гривень.

Перший проект - реконструкція Північного обходу Житомира по трасі М-06 Київ-Чоп (22,3 км).

"Планується підвищення категорії дороги (розширення дороги з двох до чотирьох смуг, розрахункова інтенсивність руху - 14 тис. авто). Землевідведення вже зроблені", - повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень МІУ Віктор Сасін.

За словами представника "Укравтодору" Андрія Чабановського, вартість реконструкції становитиме 1 млрд гривень. Проект фінансується за рахунок кредиту ЄБРР.

Крім того, інвестиційний проект реконструкції дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка передбачає розширення дороги з двох до чотирьох смуг, а також виконання покриття в цементобетоні (137 км), повідомив Сасін.

Вартість проекту, за даними "Укравтодору", становить 5,4 млрд гривень.

Також на автотрасі Н-11 Кропивницький-Миколаїв передбачається проведення капітального ремонту дороги в межах Миколаївської області (73 км), додав Чабановський.

Покриття дороги, згідно з підготовленим проектом - цементобетон. Вартість проекту - 1,6 млрд гривень, початок робіт у 2018 році.

Нагадаємо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про плани міністерства щодо будівництва бетонних доріг у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо також, що в уряді продовжують вивчення ідеї про будівництво бетонних доріг в районі українських портів, де дорожнє полотно піддається прискореному зносу в результаті проїзду великовантажних машин.

Як повідомлялося, державне агентство автомобільних доріг завдяки системі електроних торгів ProZorro заощадило на державних закупівлях 2,5 мільярда гривень.

У проекті держбюджету на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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