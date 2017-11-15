Уряд скасував конкурсну основу призначення членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанов КМУ № 142 від 10 березня 2017 та №143 від 10 березня 2017, чим змінив процедуру обрання та призначення членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

Так, своїм рішенням від 10 листопада 2017 Уряд скасував проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд також зобов’язав Мінекономрозвитку вносити на розгляд КМУ пропозиції щодо кандидатів на посади у наглядовій раді як незалежних членів, так і представників держави.

Нагадаємо, наразі функції наглядової ради виконує Уряд.

Нагадаємо, 19 вересня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Як повідомляла ЕП, навесні поточного року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс і Пол Уорвік звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Цю ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Чарльз Проктор на початку вересня повідомив, що залишить компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Економічна правда