OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про субсидії. Про транзит газу. Про рейдерство. Про ціну на газ.

Про субсидії. Міністерство фінансів розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який буде складатися з трьох етапів. Зараз ми на першому етапі, який вводить з нового року монетизацію субсидій на рівні постачальників послуг.

Про транзит газу. Італійська компанія Snam і словацька Eustream готові взяти в лізинг частину української газотранспортної системи.

Про рейдерство. Компанія Avellana Gold, яка володіє ліцензією на видобуток золота на Закарпатті, заявила, про те, що невідомі увірвалися в офіс і відібрали документи з технікою.

Про ціну на газ. НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 листопада 2017 року для промислових споживачів. У порівнянні з цінами на жовтень цього року, в листопаді ціни збільшені на 7,5%.

Ви хочете знати більше?

Тиждень в графіках: кількість загиблих в ДТП, чому зростає імпорт з РФ і що з "Укртелекомом"

Чи стало менше ДТП і смертей на дорогах? Чому зростає імпорт з РФ і наскільки він суттєвий? Як скоротилася кількість співробітників "Укртелекому", після того, як його купив Ахметов? Все це пояснює "Тиждень в графіках".