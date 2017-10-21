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Плата за газ для промисловості знову збільшиться

Субота, 21 жовтня 2017, 15:20
 

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 листопада 2017 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

У компанії зазначили, что запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.

"У порівнянні з цінами на жовтень цього року, у листопаді ціни збільшено на 7,5%", - йдеться у повідомленні.

Із детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії.

У Нафтогазі нагадали, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів.

Економічна правда

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