Італійці та словаки хочуть взяти в лізинг українську ГТС

Італійська компанія Snam і словацька Eustream готові взяти в лізинг частину української газотранспортної системи.

Про це йдеться в статті "Дзеркала тижня".

Відповідне питання буде обговорюватися на наступному тижні в ході щорічної газової конференції за безпосередньої участі українського уряду і менеджменту "Нафтогазу".

"Італійсько-словацька пропозиція заслуговує на увагу хоча б тому, що пропонований формат співпраці операторів газотранспортних систем не вимагає ні приватизації, ні зміни форми власності газотранспортної системи і підземних сховищ газу України", - зазначає видання.

Згода української сторони на такий варіант дозволить продовжити транспортування російського газу через вітчизняну ГТС і після закінчення десятирічного транзитного контракту, укладеного в січні 2009 року.

За інформацією джерел видання, спільно розроблений варіант транзиту газу через ГТС України, Словаччини та Австрії до входу в ГТС Італії запропонований на розгляд президенту і уряду України.

Італія - ​​найбільший імпортер російського трубопровідного газу, що поставляється в основному через ГТС України і Словаччини.

"Більш того, названа італійська компанія не так давно викупила 49% акцій австрійського оператора ГТС. Таким чином, трубопровідний маршрут доставки російського газу через Україну, Словаччину та Австрію для Snam і трейдерів ринку Італії є поки максимально економічно виправданим і вигідним", - зазначає автор .

Україні пропонують фактично лізинг ГТС. Словацько-італійський тандем цікавить, що думає з цього приводу уряд України як власник ГТС, чи виступить партнером ПАТ "Магістральні газопроводи України", яким Міненерго має намір передати активи ГТС, або це буде інший оператор.

Раніше президент України Петро Порошенко в щорічному посланні до Верховної ради заявив, що країни ЄС з 2020 року повинні закуповувати російський газ "не на західному, а на східному кордоні України, а Україна якісні транзитні послуги надаватиме не Росії, а ЄС".