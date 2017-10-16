OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Про транш МВФ. Про вугілля. Про Нафтогаз. Про ціну на газ. Про "Трейд Коммодіті"
Про транш МВФ. Україна наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF.
Про вугілля. Прокуратура розслідує постачання вугілля з ОРДЛО для "Центренерго".
Про Нафтогаз. Європейський банк реконструкції та розвитку запропонував Україні нових незалежних кандидатів до Наглядової ради Нафтогазу.
Про ціну на газ. Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів про прогрес в переговорах з МВФ щодо ціни на газ.
Про "Трейд Коммодіті". Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа Грановського, заявив, що є інвестором "Трейд Комодіті", але при цьому не є акціонером компанії.
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