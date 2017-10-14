Данилюк назвав три кроки України для отримання траншу МВФ

Україна наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк під час панельної дискусії в аналітичному центрі з Atlantic Council у Вашингтоні у п'ятницю, передає "Дзеркало тижня".

"Я реально оцінюю отримання траншу цього року", - сказав очільник Мінфіну.

Данилюк нагадав, що Верховна Рада проголосувала, і президент вже підписав закон про пенсійну реформу, на проведенні якої наполягав МВФ.

Наступним кроком міністр назвав спрощення приватизаційного процесу. Відповідний законопроект вже схвалений профільним комітетом і готовий для внесення до сесійної зали парламенту.

"Ми очікуємо його схвалення в першому читанні наступного тижня", - зазначив Данилюк.

Третім важливим кроком України міністр фінансів назвав створення антикорупційного суду. Затримку з прийняттям відповідного законодавства Данилюк пояснив очікуванням експертизи Венеціанської комісії.

Міністр фінансів категорично спростував інформацію про нібито бажання Києва перервати співпрацю з МВФ. Він підкреслив, що це співробітництво свідчить, що в Україні тривають необхідні реформи.

"МВФ – це сильний сигнал для залучення інвестицій: як прямих, так і боргових", - додав Данилюк.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ.