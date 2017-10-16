Данилюк: Є прогрес у переговорах з МВФ щодо ціни на газ
Україна просунулася у переговорах щодо ціни на газ і може отримати черговий кредитний транш МВФ до кінця 2017 року.
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк під час брифінгу у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо отримати транш до кінця року", - заявив він і додав, що прогрес було досягнуто у переговорах щодо ціни на газ.
"Ми ще не досягли остаточної угоди, але ми просунулися, зафіксували певні принципи. Переговори тривають", - додав Данилюк.
Коментуючи можливі ризики для економіки України у разі неотримання траншу МВФ до кінця року, глава Мінфіну висловив тверду упевненість, що кошти буде отримано.
"Ми не у тій ситуації, коли місяць-два щось змінюють. Основне питання - ухвалити закон про приватизацію, важливо знайти справедливу формулу на газ. Коли ми це виконаємо, питання траншу буде технічним", - додав міністр.
Раніше повідомлялося, що Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).
Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.
Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.
За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.
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