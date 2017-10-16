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Данилюк: Є прогрес у переговорах з МВФ щодо ціни на газ

Понеділок, 16 жовтня 2017, 10:00
 

Україна просунулася у переговорах щодо ціни на газ і може отримати черговий кредитний транш МВФ до кінця 2017 року.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк під час брифінгу у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо отримати транш до кінця року", - заявив він і додав, що прогрес було досягнуто у переговорах щодо ціни на газ.

"Ми ще не досягли остаточної угоди, але ми просунулися, зафіксували певні принципи. Переговори тривають", - додав Данилюк.

Коментуючи можливі ризики для економіки України у разі неотримання траншу МВФ до кінця року, глава Мінфіну висловив тверду упевненість, що кошти буде отримано.

"Ми не у тій ситуації, коли місяць-два щось змінюють. Основне питання - ухвалити закон про приватизацію, важливо знайти справедливу формулу на газ. Коли ми це виконаємо, питання траншу буде технічним", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.

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