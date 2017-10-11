Уряд розраховує на 10% зменшення кількості субсидіантів цьогоріч

Уряд очікує, що кількість субсидіантів цього року може зменшитися на 10% через зростання реальних доходів населення.

Про це під час круглого столу сказав директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про ті показники, на які ми розраховуємо протягом поточного опалювального періоду, то ми побачимо відмінності від попередніх двох, що стосується надання субсидій. У минулі періоди ми чітко розуміли, що доходи населення зменшилися, при цьому відбулося різке шокове підвищення цін", - сказав Музиченко.

За його словами, у минулі періоди очікувалося збільшення отримувачів субсидій, наприклад, під час опалювального періоду кількість отримувачів сягнула 6,7 млн – 7,5 млн домогосподарств.

"Цього опалювального сезону ми маємо кардинально іншу ситуацію, коли ціни залишаються незмінними, а реальні доходи населення зростають. Факторами цього є збільшення мінімальної заробітної плати. Реальний зріст доходів населення становить 35%", - сказав Музиченко.

За його словами, в уряді очікують зменшення кількості субсидіантів на 10%.

"10% - це поки що прогноз, реальна цифра буде зрозуміла за результатами опалювального періоду", - заявив Музиченко.

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