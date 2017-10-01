НАЙГОЛОВНІШЕ ЗА ВИХІДНІ

Про МВФ, про санкції, про субсидії, про скраплений газ, про ОПЗ, про стипендії та про торговельні преференції.

Про санкції. США повідомили про майбутнє подальше посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, що були накладені через її агресію проти України.

Про субсидії. Міністерство фінансів завершило розробку проекту урядової постанови, який вводить монетизацію субсидій на рівні теплокомуненерго.

Про скраплений газ. Генеральна прокуратура не знайшла криміналу у підвищенні цін на скраплений газ.

Про ОПЗ. Продаж Одеського припортового заводу планується у проміжку лютий-квітень наступного року.

Про МВФ. Приїзд основної місії МВФ відкладається через відсутність прогресу в питанні призначення голови НБУ замість Валерії Гонтаревої, яка ще в травні подала у відставку.

Про торговельні преференції. 1 жовтня набули чинності автономні торговельні преференції ЄС для України.

Про стипендії. У підготовленому урядом проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік пропонується скоротити видатки на соціальні та академічні стипендії для студентів.