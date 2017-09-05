OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події понеділка, 5 вересня.

Про Данилюка. Генпрокуратура закрила провадження про повноту сплати податків міністром фінансів Олександром Данилюком.

Про покупки. Україна різко збільшила закупівлю німецьких товарів.

Про літаки. Укроборонпром представив новий легкий чотиримісний одномоторний літак, який отримав назву Y1 "Дельфін".

Про інвестиції. Україна очолила список пріоритетних для інвесторів країн.

Про Нацбанк. Резерви НБУ перевищили 18 мільярдів доларів.

Про пенсії. На думку міністра соцполітики, 70% пенсіонерів мають пенсію на рівні прожиткового мінімуму

Про Фірташа. ВТБ банк намагається стягнути з кримської компанії Фірташа 40 мільйонів доларів.

Тексти дня

Як затягують час аукціонів у ProZorro

Через "тендерних тролів" середня тривалість аукціонів помітно зросла. Як вони діють, і чому "Укрзалізниці" дістається найбільше.

Якість нафтопродуктів: хто і чому безкарно продає "бодягу"

Водії і навіть самі продавці пального дедалі частіше нарікають на його якість. Що є причиною? Чому досі не створено ефективної системи контролю і покарання порушників? Які мережі найбільше грішать продажем "бодяги"?