OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події понеділка, 25 вересня.

Про тарифи УЗ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення повинно відбутися, проте менш ніж на 22,5%.

Про дороги. Кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.

Про Балчуна. Колишній глава правління Укрзалізниці Войцех Балчун вважає, що його найбільший успіх за час роботи в Україні в тому, що він "вижив і повернувся".

Про авіа. Міністерство інфраструктури вважає необґрунтованою позицію Європейського агентства авіаційної безпеки про необхідність введення обмежень на авіаційний рух у східній частині України.

Про МАУ. Міністр інфраструктури Володимир Омелян подав зустрічний позов проти авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" про захист честі і гідності.

Про Коломойського. Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов Нацбанку до "Агротермінал Логістик" та "Приватбанку" по визнанню кредитного договору договором поруки.

Про курс гривні. Вказаний у проекті держбюджету на 2018 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,3 гривні за долар і курс на кінець року на рівні 30,1 гривні за долар є технічним показником, а не орієнтиром для уряду і ринку.

Текст дня.

Славомір Новак: Не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах

Що буде з Дорожнім фондом, чи вистачить коштів на ремонт доріг, коли в Україні почнуть будувати європейські автобани, і чому керівник "Укравтодору" часто зустрічається з президентом та прем'єром. ЕП поговорила з головою дорожнього відомства.