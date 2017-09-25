Ірландська біржа допустила до торгів єврооблігації України

Ірландська фондова біржа (ISE) включила в лістинг єврооблігації України.

Про це пише FinClub з посиланням на дані біржі.

Як наголошується, в лістинг включені євробонди на суму 3 млрд доларів випущені і розміщені Міністерством фінансів.

Рішення про допущення зазначених цінних паперів до лістингу і торгів на основному ринку цінних паперів ISE прийнято 25 вересня.

Нагадаємо, основними покупцями нових 15-річних єврооблігацій України на 3 мільярди доларів виступили інвестори з США (46%) і Великобританії (36%).

Нагадаємо, Україна 11-15 вересня провела road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.

За даними Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

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