OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні економічні події вихідних, 23-24 вересня.

Про авіаперельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів повітряних суден в кількох аеропортах східного регіону України.

Про банки. Банківська система України за підсумками діяльності в січні-серпні 2017 року одержала чистий прибуток в розмірі 3,429 мільярда гривень.

Про Газпром. Міністерство юстиції прогнозує арешт і стягнення в державний бюджет України активів компанії "Газпром" за кордоном протягом 1-2 років.

Про врожай. Україна за станом на 22 вересня намолотила 40 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур з площі 10,1 мільйона гектар (70% до прогнозу)