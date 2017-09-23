Активи "Газпрому" за кордоном стягнуть до держбюджету впродовж 2 років - Мін’юст

Міністерство юстиції прогнозує арешт і стягнення в державний бюджет України активів компанії "Газпром" за кордоном протягом 1-2 років.

Про це інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

"Загалом передбачено дві стадії: пошук (активів) і після нього судове провадження. Потім арешт цих активів, продаж, повернення коштів... Я думаю, що це займе набагато менше (десяти років), 1 рік або 2. Близько того. Але це з урахуванням судової процедури", - сказав він.

Заступник міністра також прогнозує величезний спротив із боку опонентів цим діям.

Шкляр відмовився відповісти, на якій стадії зараз знаходиться робота з пошуку активів "Газпрому" за кордоном, але підкреслив, що є певні напрацювання. Він також виключає які-небудь переговори з цього процесу з представниками "Газпрому".

Як відомо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Спочатку "Газпром" намагався безуспішно домогтися скасування рішення АМКУ через суди, але його позов так і не був прийнятий.

5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з "Газпрому" штраф і пеню в сумарному розмірі близько 172 млрд гривень.

У грудні 2016 року АМКУ виграв суд, це ж рішення було підтверджено апеляційною та касаційною інстанціями.