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Гройсман доручив розібратися із забороною на авіаперельоти

Субота, 23 вересня 2017, 10:00

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів повітряних суден в кількох аеропортах східного регіону України.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Питання обмеження польотів для європейських авіакомпаній в аеропорти Харків, Дніпро і Запоріжжя було піднято Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA) через близькість зазначених аеропортів в зону АТО.

Міністерству інфраструктури доручено спільно з іншими міністерствами і відомствами відпрацювати обґрунтовані пропозиції і надати відповідні пояснення EASA з метою недопущення того, щоб стратегічно важливі для України аеропортів виявилися в фактичної авіаційної ізоляції.

Раніше повідомлялося, що депутати Харківської міськради звернулися до прем'єр-міністра з проханням не допустити закриття повітряного простору над Харковом.

Економічна правда

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авіаперевезення Дніпро Харків Запоріжжя аеропорт
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