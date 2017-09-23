Гройсман доручив розібратися із забороною на авіаперельоти

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів повітряних суден в кількох аеропортах східного регіону України.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Питання обмеження польотів для європейських авіакомпаній в аеропорти Харків, Дніпро і Запоріжжя було піднято Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA) через близькість зазначених аеропортів в зону АТО.

Міністерству інфраструктури доручено спільно з іншими міністерствами і відомствами відпрацювати обґрунтовані пропозиції і надати відповідні пояснення EASA з метою недопущення того, щоб стратегічно важливі для України аеропортів виявилися в фактичної авіаційної ізоляції.

Раніше повідомлялося, що депутати Харківської міськради звернулися до прем'єр-міністра з проханням не допустити закриття повітряного простору над Харковом.

Економічна правда