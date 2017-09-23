Банківська система прибуткова - НБУ
Банківська система України за підсумками діяльності в січні-серпні 2017 року одержала чистий прибуток в розмірі 3,429 мільярда гривень.
Про це повідомив Національний банк НБУ на офіційному сайті.
Як зазначається, за відповідний період 2016 року чистий збиток банків становив 6,596 млрд грн. Згідно з даними Нацбанку, в серпні платоспроможні банки отримали чистий прибуток в розмірі 3,652 млрд грн.
Доходи банків за січень-серпень становили 119,747 млрд грн, витрати - 116,318 млрд грн.
Нагадаємо, за шість місяців 2017 року чистий збиток після оподаткування банківської системи становив 1,85 млрд гривень.
Як повідомлялося раніше, Національний банк оприлюднив звітність банків за 2016 рік - 31 фінустанова отримала збиток обсягом 169,29 млрд гривень.
62 установи заробили прибуток обсягом 10,817 млрд гривень.
Економічна правда
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