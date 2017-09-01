Ціни на автогаз продовжують знижуватися

За період з 31 серпня по 1 вересня роздрібні ціни на скраплений газ в деяких мережах українських АЗС незначно знизилися.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, в мережах ОККО і WOG автогаз подешевшав на 30 коп./л, до 16,19 грн/л. На стільки ж ціна на ЗВГ знизилася в мережі "Татнефть" (до 15,75 грн/л).

Крім того, на 3-40 коп./л автогаз подешевшав в мережах SUN OIL, AMIC, KLO, "БРСМ Нафта", "Барс 2000" та "Авантаж".

В середньому по країні газ подешевшав на 10 коп./л до 16,04 грн/л.

Нагадаємо, 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальної службі і правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу.

За період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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