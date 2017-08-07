OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини понеділка, 7 серпня.

Про тарифи. Міненерго не бачить причин підвищувати ціни на газ та електрику.

Про субсидії. За словами Розенко, субсидії отримають 2 мільйона родин.

Про НБУ. Національний банк придбав 50 мільйонів доларів і перерахував до держбюджету черговий транш прибутку в 5 мільярдів гривень.

Про суди. Суд арештував все майно Насірова, апеляційний суд Києва визначатиме підсудність "газової справи Онищенка", а ще стали відомі деталі слідства над сином екс-керівника "Енергоатому".

Про Нафтогаз. Нафтогаз почав імпортувати газ через швейцарську "дочку".

Про Bitcoin. Курс Bitcoin знову оновив історичний максимум. Вже більше 3200 доларів.

Про російську залізницю. Росіяни запустили залізницю в обхід України.

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