OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні економічні новини вихідних, 5-6 серпня.

Про "Укрзалізницю". Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову уряду, якою "Укрзалізницю" було виведено з підпорядкування Мінінфраструктури.

Про банки. Українські банки опублікували фінансові звітності на перше півріччя 2017 року. Інтерактивна інфографіка.

Про вугілля. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що закупівля вугілля в Сполучених Штатах Америки є виправданим кроком, і там немає місця корупційним схемам.

Про золото. Американська компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку золота і золото-поліметалічної руди на Закарпатті, в який планує інвестувати близько 100 мільйонів доларів.

Про лоукостери. Аеропорт Львів хотів би залучити ірландську Aer Lingus для бюджетних перельотів на далекомагістральних рейсах в Канаду і США.