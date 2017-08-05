Рейтинг прибутковості ТОП українських банків. Інфографіка
Субота, 5 серпня 2017, 12:30 —
Українські банки опублікували фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.
Згідно з оприлюдненими даними, найвищий прибуток за підсумками звітного періоду показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд гривень), Укрексімбанк (736 млн грн) і Сітібанк (598 млн грн).
Найбільш збитковими українськими банками стали Промінвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) і ВТБ (1,106 млрд грн).
Олександр Колесніченко, ЕП
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