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Рейтинг прибутковості ТОП українських банків. Інфографіка

Субота, 5 серпня 2017, 12:30 — Олександр Колесніченко

Українські банки опублікували фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.

Згідно з оприлюдненими даними, найвищий прибуток за підсумками звітного періоду показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд гривень), Укрексімбанк (736 млн грн) і Сітібанк (598 млн грн).

Найбільш збитковими українськими банками стали Промінвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) і ВТБ (1,106 млрд грн).

Олександр Колесніченко, ЕП

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