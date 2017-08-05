Насалик: вугілля із США - це не корупційна схема

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що закупівля вугілля в Сполучених Штатах Америки є виправданим кроком.

Про це він заявив в інтерв'ю телепрограмі "Перша шпальта", передають "Українські Новини".

"Щодо Пенсільванії - це не корупційна схема, це питання опрацьовувалося з Державним департаментом США, з посольством, на рівні президентів. Говорити про те, що там якась корупційна схема - смішно...", - заявив Насалик.

"Ціна, що озвучили, - це не тільки вугілля, а і якість. За калорійністю і за показником тепловіддачі це буде приблизно в тих межах, що й південноафриканське. При цьому якщо подивитися по карті й на логістику, то із США вона на 30-35% менше, ніж з ПАР. Коли ви об'єднаєте всі ці фактори, то вийдете на об'єктивне вирішення цього питання", - сказав міністр.

Насалик зазначив, що Україна відмовилася від закупівлі вугілля в Росії, при цьому Південноафриканська Республіка має обмежений ресурс і не може повністю покрити наші потреби.

"Я вважаю, що маючи довгострокові контракти, можна говорити про зниження ціни. Але з іншого боку, ще раз хочу наголосити, що міністерство не займається господарською діяльністю. Мало того, ми не маємо права втручання в господарську діяльність відповідних генерацій. З іншого боку, міністерство несе за все відповідальність", - резюмував він.

Раніше в Міненерго заявили, що вартість дефіцитного вугілля антрацитної групи, що його постачатимуть із США в Україну для роботи Трипільської ТЕС, не вплине на тарифи на електроенергію для населення.

Як повідомлялося, ПАТ "Центренерго" уклало з XCOAL Energy & Resources (США) контракт про постачання близько 700 тисяч тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017 року. Перша партія обсягом 85 тис. тонн повинна прибути в Україну вже у вересні.

Як зазначається на сайті самої компанії, Xcoal Energy & Resources є провідним постачальником американського вугілля по всьому світу.

Раніше ЕП писала, що угода між "Центренерго" та "XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

Наприклад, Енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова закуповує вугілля зі свого шахтоуправління "Обуховська" у Росії за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням доставки на ТЕС України.

При цьому вартість імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ДТЕК становила близько 100 доларів за тонну.

Зазначається, що 113 доларів - ціна першої партії, вона не є фіксованою і може змінюватись.