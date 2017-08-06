Всі розділи
Укр / Рус

Американці інвестують 100 мільйонів доларів у видобуток золота в Україні

Неділя, 6 серпня 2017, 14:00

Американська компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку  золотої та  золото-поліметалічної руди на Закарпатті, в який планує інвестувати близько 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Держгеокадастр.

Компанія планує розробити нову інфраструктуру і стратегію розвитку Мужіївського родовища з використанням сучасного обладнання.

Стара інфраструктура Мужіївського родовища обмежувала можливості рудника – обсяг видобутку досягав 120 тис тонн на рік.

Сьогодні ж інвестори планують організувати високоефективне виробництво на тривалу перспективу з річним обсягом видобутку 500 тис тонн.

Для цього Avellana Gold планує включити в розробку одночасно і золоті, і золото-поліметалічні руди. По суті, це буде нова стратегія видобутку.

Головою компанії є Брайан Саваж — голова ради директорів Pioneer Management LLC, приватної компанії, яку він заснував у 2009 році для надання консультацій та інвестування в проекти і компанії зі сфери природних ресурсів.

Українське представництво Avellana Gold очолює Микола Гожик, який раніше був головним інженером ТОВ "Закарпатполіметали", директором ТОВ "Сауляк".

Як повідомлялося у 2014 році, ліцензією на видобуток на Мужіївському золоторудному родовищі володіла "Карпатська рудна компанія", яку контролював донецький бізнесмен Валерій Бредихін, партнер екс-голови МВС часів Януковича Віталія Захарченко.

Але того ж 2014 року компанія перереєструвалась і стала приватним акціонерним товариством, не змінивши назви. Новим власником, згідно з реєстром, стала "Авеллана Голд ЛТД", зареєстрована у Нью-Йорку.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", "Avellana Gold" придбала "Карпатську рудну компанію" у 2016 році. Подробиці угоди не розголошувалися.

У квітні 2017 року "Українські новини" повідомляли, що "Avellana Gold" підготувала звернення до Генпрокуратури з проханням розібратися з інформаційними атаками навколо Мужіївського родовища. За словами гендиректора Саважа, йдеться про звинувачення в нібито зв'язках з екс-міністром внутрішніх справ Захарченком, а також у незаконності придбання компаній, що мають спецдозволи на видобуток золота в регіоні.

Інвестор запевняє - жодних контактів з колишніми можновладцями не мав і не має, а угода, яку уклала "Avellana Gold" з купівлі "КРК", повністю відповідає законодавству.

Мужіївське родовище - єдине діюче в Україні з видобутку золота.

На сьогоднішній день там знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті - майже 3,8 мільярда доларів.

Також на території родовища розташоване сховище відпрацьованої породи. У цьому сховищі вже є 1 тонна видобутого золота і 4,5 тонни срібла. Якщо перевести це на гроші, мова йде про 32 мільйони доларів і 3 мільйони доларів відповідно.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

золото видобуток
Матеріали за темою
Вартість золота перевищила психологічну позначку на заявах Трампа 12 січня 2017, 15:02
Ціни на золото відновили дворічний максимум 2 серпня 2016, 19:16
Золото може подорожчати до 1500 доларів за унцію 8 липня 2016, 16:34
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті