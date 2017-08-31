OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події четверга, 31 серпня.

Про криптовалюти. Новий позашляховик УАЗ Профі тепер можна буде купити за криптовалюту Biocoin.

Про приватизацію. Фонд держмайна реалізував блокуючий пакет акцій (25%) ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" за стартовою ціною 728,236 мільйона гривень.

Про кібербезпеку. Президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи для посилення кібербезпеки в державі.

Про валюту. НБУ вперше за два місяці оголосив аукціон з продажу: банки придбали 45 мільйонів доларів.

Про Bitcoin. Правовий статус так званої "криптовалюти Bitcoin" в Україні буде визначено до кінця вересня.

Про УЗ. Конкурс з відбору голови правління ПАТ "Укрзалізниця", а також відбору членів його наглядової ради повинен бути оголошений до 1 жовтня.

Про лоукости. Міністр інфраструктури Володимир Омелян чекає, що в наступному році в Україні запрацюють три авіакомпанії - EasyJet, Eurowings і Ryanair.

Про Ахметова. Енергохолдинг ДТЕК в першому півріччі 2017 року значно поліпшив фінансові показники в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Заступник міністра фінансів: чотири транші від МВФ — так далеко ми ще не заходили

Як Мінфін готується до пікових виплат зовнішнього боргу? Чим Україна може привабити інвесторів? Що буде далі з інфляцією та курсом гривні? Про це ЕП розповів заступник міністра фінансів Юрій Буца.