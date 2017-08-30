Ціни на автогаз сповільнили зростання

Ціни на автогаз в період за 29-30 серпня знову виросли в деяких мережах АЗС.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на моніторинг ринку "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, 6-13 коп/л автогаз подорожчав в мережах "Укрнафта", Mango і "БРСМ-Нафта". На 1,51 грн/л, до 17,50 грн/л вартість ЗВГ зросла в мережі "Азовнефтепродукт".

У той же час, на станціях мереж Род-Ник і AMIC автомобільний газ подешевшав на 40 коп/л і 12 коп /л. до 15,99 грн/л і 16,07 грн/л, відповідно.

Середня ціна газу по країні у вівторок збільшилася на 1 коп/л до 16,17 грн/л.

Нагадаємо, 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальної службі і правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу.

За період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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