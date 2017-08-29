АМКУ почав перевірку ринку скрапленого газу

Антимонопольний комітет почав перевірку ринку скрапленого газу в країні.

Про це повідомив державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович, передає "Радіо Свобода".

"Сьогодні дійсно є різке подорожчання на роздрібному сегменті ринку. Є об'єктивні чинники, що спровокували зростання, - це зменшення імпорту з Росії та Білорусі у зв'язку з певними адміністративними перешкодами, які створені в Росії, і плановими ремонтами заводів, які виробляють цей продукт, а також те, що у нас пікове навантаження по ринку має місце в серпні-вересні - це сезонний фактор. І у нас відбувається постійне зростання споживання цього продукту", - сказав Полюхович.

Він додав, що АМКУ не може поки однозначно заявити про антиконкурентні дії в ситуації з подорожчанням скрапленого газу.

"По суб'єктивним факторам - ми можемо говорити лише тоді, коли отримаємо повний обсяг інформації на наші вимоги до ДФС, Держстату, Міненерговугілля", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальної службі і правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу.

Нагадаємо, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

Читайте також: Ціни на автогаз б'ють рекорди: чому і що буде далі