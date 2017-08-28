Санкції СБУ проти імпортерів не впливають на зростання ціни автогазу - МЕРТ

Міністерство економічного розвитку й торгівлі заперечує вплив санкцій Служби безпеки проти деяких імпортерів на можливість росту цін на скраплений газ.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку й торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

"Санкції на зовнішньоекономічну діяльність, які ми адмініструємо за поданням СБУ, не зупинили діяльність жодного гравця на ринку. Коли виходить наказ про санкції, він набуває чинності через 40 днів - власне, щоб можна було подати апеляцію. У цьому випадку так і відбулося, СБУ змінила подання - і ми скасували наказ до набрання ним чинності", - написав він.

Нефьодов також зазначив, що різке збільшення вартості в останні місяці обумовлене дефіцитом скрапленого газу.

"Росіяни поставили на ремонт свої нафтопереробні заводи, а також дали власні експортні ліцензії тільки "Роснєфті", плюс не вистачає цистерн для швидкої зміни логістики. Тому зараз дефіцит", - сказав Нефьодов.

Нагадаємо, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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Економічна правда