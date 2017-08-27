OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Головні економічні новини вихідних.
Про інфляцію і ВВП. Кубів прогнозує зростання ВВП до 2% і інфляцію 11,2% в 2017 році.
Про рейтинги. Агентство Moody's підвищило рейтинг України до позитивного.
Про Фірташа. Суд зобов’язав "Азот" Фірташа виплатити 47 мільйонів боргу за електрику, а сам Фірташ подарує росіянам базу відпочинку за борги "Кримського титану".
Про банки. Найбільший кримський банк відключили від SWIFT, а у Росії затримали колишнього топ-менеджера банку Жеваго.
Про "Роттердам+". Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.
Про СОТ. Україна подає в СОТ позов проти Росії стосовно сільськогосподарської продукції.
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