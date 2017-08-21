OVERTIME: Головні події дня

Головні економічні події понеділка, 21 серпня.

Про дороги. Протягом 2017 року у Донецькій області повинна завершитися реконструкція 12 об'єктів - мостів і шляхопроводів. На це виділять 2,5 млрд гривень.

Про МАУ. З 1 жовтня авіакомпанія Міжнародні авіалінії України почне стягувати плату за роздруківку посадкових талонів в аеропорту на стійці реєстрації з пасажирів економ-класу внутрішніх та міжнародних рейсів середньої дальності. Ціна питання - 20 доларів.

Про автогаз. За період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Про валюту. Національний банк вийшов на міжбанківський валютний ринок з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 50,9 мільйона доларів.

Про приватизацію. Стали відомі іноземні претенденти на приватизацію українських обленерго. В цілому мова йде про 15 претендентів.

Про дотації. За січень-червень 2017 року через державний бюджет було виділено 1,91 млрд гривень на дотації для аграрних підприємств. 809 мільйонів (42% від загальної суми) отримав холдинг "Миронівський хлібопродукт" бізнесмена Юрія Косюка, який у 2014 році працював заступником голови Адміністрації Президента.

Про стипендії. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що поступове скорочення студентів, які отримують стипендію, до 15% неможливе.

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Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику

Перший тиждень приватизації великої енергетики пройшов під знаком Ріната Ахметова, який скупив акції в підприємствах, які він і так контролює. Найімовірніші претенденти на контрольні пакети інших обленерго — оточення президента.