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МАУ зробить платним отримання посадкових талонів в аеропорту

Понеділок, 21 серпня 2017, 09:40

З 1 жовтня МАУ почне стягувати плату за роздруківку посадкових талонів в аеропорту на стійці реєстрації з пасажирів економ-класу внутрішніх і міжнародних рейсів середньої дальності.

Про це повідомляє avianews з посиланням на оновлені правила авіакомпанії.

Уникнути сплати збору зможуть пасажири, які пройшли онлайн-реєстрацію і зберегли на мобільному пристрої або роздрукували виданий системою посадковий талон.

Безкоштовною залишиться реєстрація і отримання посадкових талонів в аеропорту для подорожуючих в економ-класі далекомагістральними рейсами і для пасажирів бізнес-класу всіх рейсів.

В якості експерименту МАУ ввела плату за отримання посадкового талона в аеропорту на рейсах Київ-Рига і Рига-Київ з 1 липня 2017 року.

Розмір збору становить еквівалент 20 доларів при вильоті з України і 20 євро при вильоті з Риги.

Плату за реєстрацію або роздруківку посадкового талона в аеропорту зараз стягують літаючі в Україні авіакомпанії Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, що виконуються під торговою маркою UP).

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