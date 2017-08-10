OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні події четверга, 10 серпня.

Про "Стіну". Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту.

Про "Нафтогаз". Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб НАК "Нафтогаз України".\

Про Evraz. Компанія заявила про втрати 556 мільйонів доларів через продаж "Сухої Балки" Ярославському, а також розглядає можливість продажу ПрАТ "Євраз Южкокс".

Про пенсії. Рева розповів, хто отримуватиме надбавки.

Про зарплати. Голова "Укравтодору" отримав 900% надбавки до зарплати.

Про безвіз. Українців без зворотного квитка можуть зняти з рейсу.

Про Bitcoin. У Києві виявили підпільну фабрику Bitcoin.

І ще про Балчуна. Кабмін офіційно звільнив Балчуна. Але деякий час вам ще доведеться чути це прізвище.

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