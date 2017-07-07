Київський апеляційний адміністративний суд 27 червня залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав, що футбольний клуб "Динамо Київ" не є пов'язаною з Приватбанком особою.

Про це йдеться в рішенні суду, передає Finclub.

Суд за позовом "Динамо Київ" визнав протиправним і скасував рішення комісії НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб в частині віднесення футбольного клубу до списку осіб, пов'язаних з Приватбанком.

У зв'язку з цим суд також визнав протиправним і скасував наказ № 22 від 20 грудня 2016 року уповноваженої особи ФГВФО про заборону видаткових операцій за рахунками пов'язаних осіб в частині, що стосується рахунків "Динамо Київ". Йдеться про скасування заборони на будь-які безготівкові і готівкові видаткові операції за рахунками в Приватбанку.

Футбольний клуб 21 червня заявив, що банк перестав кредитувати його в рамках кредитної лінії, яка дозволяла платити зарплати футболістам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку.

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в позовах до банку йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млн гривень - перед колишніми акціонерами банку.

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