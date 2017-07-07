Стокгольмський арбітраж винесе своє остаточне рішення щодо спору щодо умов контракту на поставку газу між "Газпромом" і "Нафтогазом України" не пізніше 30 листопада 2017 року.

Про це йдеться в проспекті євробондів "Газпрому" для інвесторів, передає "Інтерфакс-Україна".

"19 червня 2017 року арбітраж Стокгольма вирішив, що остаточне рішення буде винесено не пізніше 30 листопада 2017 року", - йдеться в документі.

До цієї ж дати Стокгольмський арбітраж має намір винести остаточне рішення і щодо спору за контрактом на транзит газу між сторонами.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішенняСтокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Пізніше стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" проводять серію переговорів, мета яких - визначити конкретні суми, які сторони повинні виплатити одне одному за рішенням арбітражу.

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