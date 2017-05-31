"Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського суду у справі "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі держхолдингу.

У той же час деталі рішення поки не уточнюються.

Як відомо, за контрактом купівлі/продажу газу, розгляд за яким було одночасно ініційовано сторонами 16 червня 2014 року, вимоги "Нафтогаза" полягають в ретроактивному перегляді контрактної ціни газу й компенсації йому 17,9 млрд доларів переплати (близько 14 млрд доларів без обліку нарахування відсотків).

У свою чергу "Газпром" у цьому спорі вимагає близько 2,9 млрд гривень як оплату газу, поставленого за період листопада 2013 - травня 2014 року (2,2 млрд доларів без відсотків) і 42,8 млрд доларів (близько 34,5 млрд доларів без відсотків) як компенсацію за контрактною нормою "бери або плати" (за недобір обумовлених контрактом об'ємів газу).

Вимоги компенсації можуть уточнюватися.

Президент Петро Порошенко очікує, що Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма прийме рішення на користь "Нафтогаза" у спорі з "Газпромом" за контрактом купівлі/продажу газу від 2009 року.

НАК "Нафтогаз України" допускає своє банкрутство у випадку програшу "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі.