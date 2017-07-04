OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 4 липня.

Знову про Приватбанк. Гройсман запевнив, що стабільності банку нічого не загрожує.

Ще голова фінустанови повідомив, що Генеральна прокуратура розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення Приватбанку до банкрутства.

Він також стверджує, що колишнє керівництво банку видало понад 190 мільярдів гривень або 97% кредитного портфеля пов'язаним особам.

В свою чергу екс-власники банку подали проти фінустанови 92 позови на 8,913 мільярда гривень.

Про Ощадбанк. Екс-президент України Віктор Янукович звернувся до суду з позовом до АТ "Ощадбанк" про захист ділової репутації.

Про Курченка. Генеральна прокуратура заявляє, що збитки держави від злочинної схеми Сергія Курченка становлять понад 14 мільярдів гривень.

Про торговельні преференції. Європейський парламент проголосував за надання Україні додаткових торгівельних преференцій.

Про "Укрнафту". Постійний третейський суд в Гаазі прийняв до розгляду позов "Укрнафти" проти Росії у справах про втрату мережі АЗС на території окупованого Криму.

"Нафтогаз" VS "Газпром". "Нафтогаз" і "Газпром" проводять серію переговорів, мета яких - визначити конкретні суми, які сторони повинні виплатити одне одному за рішенням арбітражу.

Про транш МВФ. П’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року.

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