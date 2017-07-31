В уряді назвали пріоритетні інфраструктурні проекти

Міністерство інфраструктури України разом з європейськими експертами розробили проект Національної транспортної стратегії – 2030.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань у колонці на "Європейській правді".

"Ми провели регіональні обговорення в Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові та Полтаві та визначили пріоритетні інфраструктурні проекти", - написав він.

Так, в Одесі планують реалізувати три проекти: побудувати нову злітно-посадкову смугу (цей проект оцінюється у 150 млн доларів), окружну одеську трасу (вартість - 100 млн доларів) та бетонну дорогу Одеса–Миколаїв (150 млн доларів).

"У Львові – створення європейської колії зі Львова, вантажний термінал з вузької на широку колію та пасажирське сполучення Львів–Варшава. Також обговорювався проект північної об’їзної дороги, це складова проекту Гданськ–Одеса", - повідомив Довгань.

"У Харківській області визначено такі пріоритетні інфраструктурні проекти: будівництво метро в Харкові (вартість – близько 370 млн доларів), яке може бути профінансовано за рахунок кредитів ЄБРР та ЄІБ; запровадження електронного квитка в Харківській області; планується також завершення будівництва в аеропорту Харкова", - додав Довгань.

Він зазначив, що отримано фінансування на новий Кременчуцький міст, але його проект ще допрацьовується. Початок будівництва заплановано на 14 вересня.

"Вже готове ТЕО (техніко-економічне обгрунтування - ред.) на Миколаївський міст, чекаємо на відповідь від японського кредитного агентства JICA. Ще цього року нам потрібно розібратися з мостом-довгобудом у Запоріжжі", - сказав заступник міністра.

"Також ми оновили ТЕО щодо Подільсько-Воскресенського переходу, виділили на нього 1,2 млрд грн, розморозили його будівництво", - зазначив Довгань.

Він зазначив, що для відновлення сполучення по Дніпру "вперше за весь час незалежності" виділені кошти на ремонт шлюзів.

"Останнього разу туди ступала нога інженера у 1988 році. Це критична ситуація з точку зору екологічної безпеки, це вже не просто питання водного сполучення" - додав чиновник.