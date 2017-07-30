Гройсман оголосив про початок будівництва дороги Львів – Миколаїв

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про початок будівництва дороги Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса – Миколаїв.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми започатковуємо нові проекти. Один з них — оновлена дорога Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса - Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії та нашими Чорного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", - написав Гройсман.

"У нещодавно прийнятих змінах до бюджету закладені перші 800 млн гривень на реалізацію цього проекту", - додав він.

Як зазначив прем’єр у своєму наступному пості, нові можливості сполучення Західний кордон - Львів - Одеса - Миколаїв уряд планує наростити за рахунок капітального ремонту і реконструкції різних ділянок цієї дороги, будівництва нових розв’язок та об’їздів.

Раніше Гройсман заявляв, що протягом року на дороги може бути виділено 30 мільярдів гривень.

Економічна правда