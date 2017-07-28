OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події п’ятниці, 28 липня.

Про тарифи. Комісія, що регулює тарифи в сфері енергетики, підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання, яке передбачає в тому числі підвищення тарифів на електроенергію для населення. За словами голови комісії Вовка, тарифи можуть зрости мінімум на 10%.

Про лічильники. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Документ передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання.

Про зернову корпорацію. "Державній продовольчій зерновій корпорації" загрожує дефолт, а китайські кредитори не хочуть приватизувати компанію.

Про держкомпанії. Голів та членів наглядових рад держкомпаній обиратимуть таємним голосуванням 9 міністрів. Раніше рішення приймалось відкритим голосуванням п'яти міністрів.

Про Укрзалізницю. Суд не дозволив УЗ переплатити компанії WOG 92 мільйони гривень за дизельне паливо.

Про Сбербанк. Національний Банк відмовив Саїду Гуцерієву і Григорію Гусельникову в купівлі "дочки" Сбербанку. Причина - неподання необхідних і достатніх документів для здійснення перевірки інвесторів на предмет відповідності вимогам законодавства України.

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