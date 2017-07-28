НКРЕ переводить обленерго на RAB-тарифи

Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання, яке дозволить обленерго, за оцінками експертів, додатково отримувати до 30 мільярдів гривень щорічно

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП 27 липня.

"У четвер комісія повністю завершила формування нормативної бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-регулювання) для дистрибуції електричної енергії та передачі магістральними мережами", - повідомив на своїй сторінці в Facebook голова комісії Дмитро Вовк.

Він переконує, що перехід на стимулююче регулювання дозволить енергокомпаніям залучати інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність та якість послуг, а в довгостроковій перспективі і знизити тарифи.

Виходячи з документу, комісія збирається закласти в так зване RAB -регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) та так само 12,5 річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Фактично це означає, що обленерго, для яких буде запроваджене RAB –регулювання, зможуть додатково отримувати 12,5% дохідності на старі активи, які у них є, і на нові активи (все те, що вони побудують після запровадження нового регулювання).

За даними ЕП, навесні 2016 року розглядалися 11 обленерго, які зможуть працювати за RAB-тарифами.

На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, це дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно.

"Такий RAB -тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази і буде потребувати додаткових понад 30 млрд грн у рік", - каже він.

Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.

Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу не буде спонукати обленерго інвестувати в розвиток мереж (наразі банки пропонують близько 15% річних для вкладів - ЕП).

Минулого року в інтерв'ю "Економічній правді" Вовк розповідав, що якщо за рік всі компанії перейдуть на стимулюючий тариф, ціна електроенергії може зрости на 10%.

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

За стимулюючого тарифоутворенні тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років та не збільшується протягом зазначених періодів.