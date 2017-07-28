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НБУ відмовив Гуцерієву і Гусельникову в покупці "дочки" Сбербанку

П'ятниця, 28 липня 2017, 17:00

НБУ відмовив Гуцерієву і Гусельникову в покупці "дочки" Сбербанку, а Мікітасову і Фуксу - значної частки в ПАТ "Промінвестбанку".

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НБУ.

Як повідомляється, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ 28 липня прийняв рішення відмовити в узгодженні придбання значної участі Саїду Гуцерієву і Григорію Гусельникову в ПАТ "Сбербанк", Максиму Мікітасову і Павлу Фуксу - в ПАТ "Промінвестбанк".

"Підстава для прийняття таких рішень: неподання необхідних і достатніх документів для здійснення перевірки інвесторів на предмет відповідності вимогам законодавства України", - сказав представник прес-служби регулятора.

Нагадаємо, Сбербанк увечері 27 березня оголосив про продаж 100% акцій української "дочки"консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і білоруська приватна компанія.

Раніше російське видання "Комерсант" повідомляло, що покупці заплатять за український "Сбербанк" приблизно 130 млн доларів.

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