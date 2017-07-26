Омелян не виключає зустрічного позову проти МАУ

Міністерство інфраструктури України може направити зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", аби позбавити перевізника привілейованого становища на ринку.

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Укрінформ.

"АМКУ вказує, що лише МАУ кілька років мало спецзнижку, щодо цього проводиться розслідування. Якщо діяльність міністерства призводить до зниження цін МАУ та інших перевізників, це означає, що МАУ визнало ефективність міністерства і конкуренція посилюється. Заявлені вимоги МАУ до міністерства - це не шкода МАУ, це здобуток українців і наслідок конкуренції", - заявив Омелян.

За його словами, судові позови МАУ є безпідставними, і за своєю суттю "підривають" дійсні умови для перевізника в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

"Позовні заяви стосуються іноземного суб'єкта - Ryanair - лише процедура виклику цього суб'єкта триватиме більш ніж 6 місяців. Ми вважаємо, що позови є необгрунтованими та безпідставними. За такою логікою, яка викладена у суті позовів, самі угоди між МАУ та "Борисполем" можуть бути визнані недійсними", - наголосив міністр.

"Міністерству варто подумати над зустрічним позовом та позбавити МАУ привілейованого становища. Позови МАУ - це пряме втручання у домовленості інших авіакомпаній з аеропортами. Те, що ми бачимо, це зумисне блокування українського ринку", - додав він.

Як розповів урядовець, один із позовів авіакомпанії суд повернув до відкриття провадження по справі. Інший призначений до розгляду на 18 вересня 2017 року.

"Вони використовують всі можливі важелі: держоргани влади, урядові структури, експертне середовище, - вкладається величезний ресурс, щоб зупинити заходження найбільшого лоукосту", - стверджує урядовець.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.