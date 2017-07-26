МАУ заборгували держбюджету 400 мільйонів - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заборгувала державному бюджету 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Я б щиро порадив власникам і керівництву МАУ сконцентруватися на питанні сплати до державного бюджету 400 млн зборів, які вони вже заборгували, на питаннях розвитку аеропорту "Дніпро", авіакомпанії "Дніпроавіа" і багатьох інших питаннях", - наводить слова міністра прес-служба міністерства.

Омелян також заявив, що судові позови МАУ щодо договору Львівського аеропорту з Ryanair і ряду інших питань - це втручання в домовленості іншої авіакомпанії з аеропортами, і що вони є необґрунтованими та безпідставними.

За його словами, процедура виклику за позовами, в тому числі, заявленим до Ryanair, триватиме більше шести місяців.

Міністр уточнив, що один з позовів суд повернув без відкриття провадження у справі. Інший призначений до розгляду на 18 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ відправила ряд судових позовів проти Міністерства інфраструктури України з вимогою відшкодувати понад 20 млн збитків компанії через скандал з лоукостером Ryanair.

Раніше Омелян назвав можливі збитки через підписання контракту з авіакомпанією Ryanair, про які говорив гендиректор "Борисполя", фіктивними.

Економічна правда