Всі розділи
Укр / Рус

МАУ заборгували держбюджету 400 мільйонів - Омелян

Середа, 26 липня 2017, 20:50

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заборгувала державному бюджету 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Я б щиро порадив власникам і керівництву МАУ сконцентруватися на питанні сплати до державного бюджету 400 млн зборів, які вони вже заборгували, на питаннях розвитку аеропорту "Дніпро", авіакомпанії "Дніпроавіа" і багатьох інших питаннях", - наводить слова міністра прес-служба міністерства.

Омелян також заявив, що судові позови МАУ щодо договору Львівського аеропорту з Ryanair і ряду інших питань - це втручання в домовленості іншої авіакомпанії з аеропортами, і що вони є необґрунтованими та безпідставними.

За його словами, процедура виклику за позовами, в тому числі, заявленим до Ryanair, триватиме більше шести місяців.

Міністр уточнив, що один з позовів суд повернув без відкриття провадження у справі. Інший призначений до розгляду на 18 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ відправила ряд судових позовів проти Міністерства інфраструктури України з вимогою відшкодувати понад 20 млн збитків компанії через скандал з лоукостером Ryanair.

Раніше Омелян назвав можливі збитки через підписання контракту з авіакомпанією Ryanair, про які говорив гендиректор "Борисполя", фіктивними.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

МАУ Омелян
Матеріали за темою
Омелян не виключає зустрічного позову проти МАУ 26 липня 2017, 18:40
МАУ хоче відсудити у Мінінфраструктури 20 мільйонів через Ryanair 26 липня 2017, 09:48
У літаках МАУ з'явиться бортовий інтернет 21 липня 2017, 11:25
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті