Доказ міністерської чесності. Що буде з ЛЕО

Полное отключение перетока электроэнергии на неконтролируемую часть Луганской области состоялось.

В ночь на 25 апреля специалисты "Укрэнерго" повернули рубильник, и отдельные районы Луганской области (ОРЛО) остались без света.

Однако ненадолго: уже в течение первого часа электроэнергия начала возвращаться в дома и квартиры, учреждения квазистраны и предприятия, усиленно ремонтирующие подбитую бронетехнику.

Оказалось, что спонсоры из соседней страны подготовились, поднапряглись и дали ток своим выпестованным питомцам.

То есть ничего страшного для коллаборантов не произошло. Просто раньше они паразитировали на Украине, теперь будут это делать на России. Последний вариант для них вообще бесподобный: тело Хозяина намного крупнее, чем у Украины, поэтому пропитания должно хватить надолго.

Для нас же, для Украины, это облегчение. Для нашей страны данный паразит был чужеродным, высасывающим жизненные соки, что впоследствии могло привести только к гибели. Для России же это симбиотический партнер.

Некоторые наши сограждане не поняли такой шаг. Для демократического сообщества это, наверное, естественно. В то же время, критикуя это правительственное решение, нужно осознавать: защищая немногочисленных украинцев-заложников на оккупированных территориях, тем самым поддерживаешь бедность и прозябание для остальных граждан Украины.

Это не просто слова, это отсутствие нормального питания, недоступность нормального медицинского обслуживания, невозможность обеспечить своих детей. Перечень последствий просто огромный, вплоть до страданий и смерти.

Заявляя об эфемерных негативных последствиях для Украины, пусть эти критики, не самые бедные жители страны, ответят на несколько вопросов.

Готовы ли они взять на себя миллиарды долгов ОРЛО? Готовы ли они и дальше кормить антиукраинские элементы? Готовы ли они взять на себя грех финансирования террористов и их военного производства, с помощью которого каждый день убивают украинцев? Пусть подумают.

Еще до 25 апреля 2017 года большинство украинцев осознали, что кормить вражескую террористическую армию нельзя. Приветствуя безусловно верное решение правительства, многие задались вопросом: а почему только сейчас?

Да, Кабмин принял единственно верное решение, поднимающее национальную безопасность страны на ступень выше. Но почему этого ждали три года?

Луганское энергетическое объединение сделало все, чтобы история с бесплатными поставками электроэнергии для незаконных вооруженных формирований закончилась как можно быстрее.

С начала 2015 года, когда на неконтролируемой территории Луганской области сформировался значительный долг за электроэнергию, ЛЭО не раз обращалось к правительству и СНБО с просьбами и требованиями ограничить переток до уровня оплаты. Однако тогда правительство не отреагировало.

Не реагировало оно и позже, когда бандиты из группировки "ЛНР" стали контролировать, кого можно отключать за долги, а кого нет. В результате долг ОРЛО за электроэнергию начал расти, как снежный ком.

Работники местных РЭС приезжали для отключения крупного должника, но на месте их ждали автоматчики, запрещавшие обесточивание. В перечне таких потребителей-должников значились и предприятия, о "национализации" которых было столько шума в марте 2017 года. Пользуясь покровительством незаконных вооруженных формирований, эти предприятия накопили крупные долги.

Укажу только некоторых крупнейших должников на неконтролируемой территории: Алчевский меткомбинат (долг почти 1 млрд грн), ООО ДТЭК "Свердловантрацит" (500 млн грн), ПАО "Краснодонуголь" (почти 180 млн грн). Осознаете эти цифры?

На протяжении трех последних лет Луганское энергетическое объединение просило правительство прекратить бесплатные поставки электроэнергии в ОРЛО. В 2016 году ЛЭО даже подало в суд на Минэнерго в связи с его бездеятельностью в вопросе ограничения перетоков на оккупированные территории.

Судебные разбирательства продолжаются и когда будет вердикт — неизвестно. Одако мы уверены, что правда на нашей стороне. Согласно приказу Минэнерго, эти поставки электроэнергии должны были уже давно прекратиться.

В 2017 году долг ОРЛО за электроэнергию достиг астрономических 5 млрд грн, каждый месяц увеличиваясь почти на 300 млн грн. С этим нужно было что-то делать. Надеюсь, отключение произошло именно благодаря нашим стараниям и просьбам, именно по экономическим причинам, а не из-за политики.

Тем более, что долг потребителей ОРЛО уже стал для ЛЭО причиной многих проблем и неурядиц. Он является причиной финансовых санкций, примененных к ЛЭО со стороны НКРЭКУ, и противоправного, но все равно успешно реализованного ареста счетов ЛЭО Государственной исполнительной службой.

В итоге ЛЭО имеет огромный, более 5,2 млрд грн, долг перед госпредприятием "Энергорынок", из-за которого власть и наказывает луганских энергетиков. Хотя именно Кабмин обязал мое предприятие бесплатно поставлять ток в "ЛНР".

Ситуация в ЛЭО катастрофическая. Стратегически важное предприятие прифронтовой Луганщины уже четвертый месяц держит людей на трехдневке. Выплата даже такой "минимизированной" зарплаты под вопросом.

Счета арестованы, но на них и так нет денег из-за "ежесуточных обязательных удержаний", введенных НКРЭКУ в декабре 2016 года. Их размер доходил до 20 млн грн, хотя сбор платежей с потребителей не превышает 3-4 млн грн в сутки.

В итоге — нет топлива и ремонтных материалов. Мы не можем выехать на ремонт линий электропередач, ремонтировать которые надо из-за обстрелов, погодных факторов и банального износа инфраструктуры.

Многие ценные сотрудники увольняются и уезжают. Даже если правительство решит вопрос и все наладится, найти таких специалистов будет очень сложно.

Под угрозой национальная безопасность страны. Это проблема не столько ЛЭО и его 3 тыс сотрудников, сколько прифронтовой Луганской области, которая может столкнуться с энергетическими проблемами и их последствиями.

Эта проблема касается и всей Украины. Падение электросетей Луганщины произведет эффект домино, и все это — из-за желания государства три года бесплатно поставлять электроэнергию на неконтролируемую часть Луганщины.

Учитывая факт отключения перетока электроэнергии 25 апреля, надеюсь, что Кабмин продолжит последовательно отстаивать национальную безопасность Украины и конструктивно решит проблемы, возникшие из-за этого перетока. Для этого нужно не так много, а результатом будет честность перед народом и ЛЭО.

В первую очередь, необходимо разблокировать счета нашего предприятия и отменить обязательные ежесуточные удержания со стороны НКРЭКУ. Это позволит хотя бы частично восстановить нормальную работу энергокомпании и снять риски энергетической безопасности Украины.

Также нужно определить, как будет решен вопрос долга ОРЛО за электроэнергию. ЛЭО не виновно в образовании этого долга. Наоборот: мое предприятие почти три года настаивало на необходимости ограничения перетока до уровня оплаты.

Не возлагая 5 млрд грн долга на простых граждан, будет правильно отнести его к последствиям форс-мажора, вызванного оккупацией и антитеррористической операцией, и требовать возврата данной суммы в рамках минских переговоров.

В рамках этого предложения целесообразно разделить лицензии на поставки электроэнергии для контролируемой и неконтролируемой частей Луганщины.

Это позволит юридически оставить долг 5 млрд грн потребителям "ЛНР", а контролируемая часть области сможет развивать инфраструктуру в рамках Объединенной энергетической системы Украины. Нормальное функционирование локальных электросетей Луганщины будет требовать обновления.

Остается надеяться, что следующий шаг правительства станет продолжением начатой политики защиты Украины и украинцев, доказательством министерской честности. Наши люди заслуживают лучшего.