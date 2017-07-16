OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні економічні новини вихідних.

Про держбюджет. Міністр фінансів заявив, що було некомпетентне втручання, але все обійшлося.

Про корупцію. Правоохоронці розкрили схему розкрадання вагоноремонтним заводом більше 100 мільйонів гривень.

Про здорожчання. Проїзд у наземному транспорті та у метрополітені у Києві подорожчав на 1 гривню.

Про заборони. Провайдерів, які не заблокували заборонені російські ресурси, штрафуватимуть на 1% річного доходу.

Про кібербезпеку. Кіберполіція закликає не дотримуватись порад "M.E.Doc" після вірусу Petya.

Про фінансову допомогу. США пропонують виділити на допомогу Україні мінімум 410 мільйонів доларів.

Про Маска. Засновник Tesla запустив таємничий сайт, а у самої Tesla з'явився конкурент.