OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події четверга, 13 липня.

Про бюджет. Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету.

Про Фірташа. АМКУ оштрафує завод мінеральних добрив OstChem Фірташа за монополізм.

Про фінансову допомогу ЄС. ЄС може надати Україні третій транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро у грудні. Але за певних умов.

Про Укрпошту. Тепер в можна розплатитися карткою.

Про земельну реформу. Світовий банк закликає уряд України з січня скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Про податки. Великий бізнес поповнив бюджет на 129 мільярдів гривень.

Про безпеку. СБУ перевіряє компанію "Глорія Джинс".

Про медицину. Україна витрачає на медицину значно більше, ніж будь-яка країна з аналогічним рівнем доходів - 4% ВВП.

І про Ryanair. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.

Тексти дня.

Коли на пенсію, або Знайди себе в "гнучкому коридорі" Гройсмана

Верховна Рада в четвер буде намагатися проголосувати в першому читанні так званий пакет пенсійної реформи. ЕП пропонує подивитися на простий графік, який пояснює, коли українці будуть виходити на пенсію за новими правилами.