OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події середи, 12 липня.

Про обшуки. Генпрокуратура прийшла з обшуками до офісу "Укренерго", а також до дому його голови - Всеволода Ковальчука. ГПУ заявила, що обшукують у справі розкрадання державних коштів та зловживання службовим становищем.

Про Ryanair. Аеропорт готовий до аудиту перемовин з ірландським лоукостером Ryanair. Прем’єр-міністр Гройсман хоче, щоб авіаперевізник літав і з Києва, і зі Львова. Тим часом, гендиректор компанії Майкл О’Лірі попереджає уряд Сполученого Королівства, що авіасполучення між островом та континетальною Європою може бути скасовано!

Про Wizz Air. Користуючись програшною для обох сторін ситуацією між Ryanair та Україною, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про збільшення свого авіапарку на київській базі, відкриття нових рейсів до Лісабона і Таллінна та збільшення регулярності існуючих рейсів.

Про енергоефективність. Кабінет міністрів погодив виділення додаткових 300 мільйонів гривень на "теплі кредити". Їх надаватимуть усім бажаючим державні банки.

Про вугілля. Митниця Російської Федерації визнала, що через неконтрольований українською владою кордон з Україною ввозиться антрацитове вугілля. Тим часом, енергогенеруюча компанія "ДТЕК Західенерго" просить в суді скасувати надзвичайний стан в енергетиці, введений Кабміном.

Текст дня

Легкі гроші: 4G запустять на умовах Ахметова

572 мільйони гривень отримає Рінат Ахметов за продаж мобільним операторам низьколіквідних радіочастот для 4G. Хоча заплатив він державі за частоти лише 6,6 мільйона. Напередодні операцію схвалив Кабмін.