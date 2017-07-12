Генпрокуратура прокоментувала обшуки в "Укренерго"

Генеральна прокуратура України прокоментувала обшуки в ДП "НЕК Укренерго".

Про це йдеться на офіційному сайті ГПУ.

Як повідомляється, обшуки проводились через досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП "НЕК Укренерго" в особливо великих розмірах.

Зазначається, що розкрадання коштів проводилося за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також рядом суб’єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

"На даний час в рамках кримінального провадження згідно ухвал суду проводяться обшуки по всій території України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Нагадаємо, у середу, 12 липня, ГПУ прийшла з обшуками в компанію "Укренерго".

У вівторок, 11 липня, представники Генеральної прокуратури провели обшуки також у будинку голови НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука.